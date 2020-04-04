13 німецьких професійних клубів збанкрутують в травні й червні

Сезон мають відновити, щоб цього уникнути

Джерело - kicker.

13 клубів Бундесліги і другого німецького дивізіону можуть збанкрутувати в цьому сезоні в зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це повідомляє kicker.

12 клубів вже відмовилися від грошей за телеправа, тому що не можуть виконати свої зобов'язання по платежах.

Сім клубів другого дивізіону збанкрутують в кінці травня, якщо сезон не буде відновлено до цього часу. Ще два клуби другої Бундесліги можуть збанкрутувати в червні.

Також в небезпеці перебуває один клуб Бундесліги, який зможе виконувати свої зобов'язання тільки до травня. Ще три клуби вищої німецької ліги можуть збанкрутувати в червні.

Нагадаємо, через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним.

Раніше три гравці клубу Бундесліги заразилися коронавірусом.