13 німецьких професійних клубів збанкрутують в травні й червні

Джерело - kicker.
13 клубів Бундесліги і другого німецького дивізіону можуть збанкрутувати в цьому сезоні в зв'язку з пандемією коронавіруса.
Про це повідомляє kicker.
12 клубів вже відмовилися від грошей за телеправа, тому що не можуть виконати свої зобов'язання по платежах.
Сім клубів другого дивізіону збанкрутують в кінці травня, якщо сезон не буде відновлено до цього часу. Ще два клуби другої Бундесліги можуть збанкрутувати в червні.
Також в небезпеці перебуває один клуб Бундесліги, який зможе виконувати свої зобов'язання тільки до травня. Ще три клуби вищої німецької ліги можуть збанкрутувати в червні.
Нагадаємо, через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним.
Раніше три гравці клубу Бундесліги заразилися коронавірусом.