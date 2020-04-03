Три гравці клубу Бундесліги заразилися коронавірусом

У клубі Бундесліги Айнтрахт виявлено зараження коронавірусом у трьох гравців, через що клуб пішов на карантин.

Про це заявив адміністратор клубу Ігор Симонов.

"У нас в команді у трьох футболістів був виявлений коронавірус. Всі в клубі дотримувалися 14-денного карантину. У гравців візьмуть аналіз крові на перевірку. Якщо все буде в порядку, клуб повернеться до тренувального процесу в обмеженому режимі", - заявив Симонов.