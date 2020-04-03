Через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним

Через можливу остаточну зупинку чемпіонату Німеччини у зв'язку пандемію коронавірусу наступний сезон Бундесліги може стати історичним.

Про це заявив футбольний блогер Євген Кузьменко.

"Буде несправедливо на даному етапі розподіляти місця в турнірній таблиці. Особливо, якщо визначати перше місце в чемпіонаті та команди, які вилітають, після першого кола. Зараз зіграно 25 турів - це 2/3 чемпіонату, картина чемпіонату вже краще видно, і якщо приймати рішення, то зараз.

У перші дні після заборони відвідування глядачами матчів з'явилася інформація - якщо сезон не будуть догравати, то команд, що вилетіли, не буде, а з другої Бундесліги піднімуться чотири клуби. Наступний сезон вийде історичним для елітного німецького дивізіону, в якому візьмуть участь 22 команди. Ось такий розвиток подій мені здається найбільш цікавим", - сказав Кузьменко.