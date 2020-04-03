 Через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним | Футбол | Champion.com.ua
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Через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним

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Кузьменко розповів про вплив пандемії на чемпіонат Німеччини
Через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним
#Бундесліга

Джерело - footballua.tv.

Через можливу остаточну зупинку чемпіонату Німеччини у зв'язку пандемію коронавірусу наступний сезон Бундесліги може стати історичним.

Про це заявив футбольний блогер Євген Кузьменко.

"Буде несправедливо на даному етапі розподіляти місця в турнірній таблиці. Особливо, якщо визначати перше місце в чемпіонаті та команди, які вилітають, після першого кола. Зараз зіграно 25 турів - це 2/3 чемпіонату, картина чемпіонату вже краще видно, і якщо приймати рішення, то зараз.

У перші дні після заборони відвідування глядачами матчів з'явилася інформація - якщо сезон не будуть догравати, то команд, що вилетіли, не буде, а з другої Бундесліги піднімуться чотири клуби. Наступний сезон вийде історичним для елітного німецького дивізіону, в якому візьмуть участь 22 команди. Ось такий розвиток подій мені здається найбільш цікавим", - сказав Кузьменко.

Нагадаємо, Баварія готується підписати Тер Штегена.

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