Легендарний тренер озвучив свій формат продовження сезону в Україні

Відновлення УПЛ залежить від ситуації не тільки у нас, але й у Європі, де пандемія ніяк не піде на спад.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"Без футболу важко і, думаю, не тільки мені. Але нікуди від поточної ситуації з пандемією коронавірусу не дінешся. Треба чекати. Відновлення УПЛ? Ви самі розумієте, що це все залежить від ситуації не тільки у нас, але й у Європі, де пандемія ніяк не піде на спад. Звичайно, хотілося б закінчити турнір, тільки так буде найправильніше.

Було б не важко проводити по два тури на тиждень. Якби в середині травня продовжити змагання, то можна безболісно дограти сезон. Але знову ж таки, тут усе залежить від того, як проявлятиме себе вірус. Хочеться вірити, що у світі сучасних технологій учені знайдуть йому протидію", - розповів Маркевич.