Маркевич: Деякі команди УПЛ не хочуть платити гравцям

У турнірній таблиці УПЛ ще є багато невизначених позицій.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Почекаємо ще хоча б місяць, як у нас складеться ситуація. Поки що в Україні такої катастрофи немає. Можливо, ми не все знаємо, але поки все виглядає так. Почекаємо.

Хотілося б, щоб дограли чемпіонат. Є багато невизначених позицій. Друге місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів, хто вилетить, хто буде в єврокубках.

Потрібно, щоб команди збиралися і вирішували, президенти клубів. Збитки понесуть всі. Зараз одні команди будуть платити, інші не хочуть вже платити. Подивимося, як все повернеться ",- сказав Маркевич.