Нападник Реала Карім Бензема вважає себе кращим нападником для збірної Франції ніж Олів'є Жіру.

Про це розповів сам гравець

"Відповім раз і назавжди. Скажу коротко: Давайте не плутати Формулу-1 з картингом. Це я ще м'яко висловлююсь.

Не хочу більше про нього говорити. Знаю, що Формула-1 - це я.

Не хочу про нього говорити. Нехай забиває такі голи, які хоче, виграє те, що хоче, - він в своєму кутку, я в своєму", - розповів Бензема.