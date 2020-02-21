 Бензема продовжив контракт з мадридським Реалом | Футбол | Champion.com.ua
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Бензема продовжив контракт з мадридським Реалом

Сьогодні 18:40 171 0
Офіційно оголосять після закінчення сезону
Бензема продовжив контракт з мадридським Реалом
#Бензема, #Реал

Джерело - Sport Arena.

Нападник Реала Карім Бензема продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє AS.

Попередня угода з французом було розраховано до літа 2021 року. Згідно з новим контрактом, Карім затримається в Мадриді до кінця сезону 2021/22.

При цьому сторони вирішили офіційно не оголошувати про домовленості до кінця нинішнього сезону.

Згідно клубної політики, Реал не пропонує довгострокові контракти гравцям старше 30 років, натомість регулярно продовжуючи співпрацю на сезон.

У нинішньому сезоні Бензема забив 18 голів і віддав 9 результативних передач в 32 матчах галактікос у всіх турнірах.

Раніше, Реал заморозив переговори по новому контракту Рамоса.

Нагадаємо, Реал хоче підписати Де Брейне.

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