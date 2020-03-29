Німецький клуб продав майже 90 тисяч квитків на вигаданий матч

Джерело - sport.ua.
Клуб Локомотив (Лейпциг), який виступає в 4-й за силою лізі Німеччини, продав майже 90 тисяч віртуальних квитків на вигаданий матч.
Про це повідомляє lok-leipzig.
Квитки продаються на вигаданий поєдинок, який нібито відбудеться 8 травня на стадіоні Бруно Плаш проти невидимого суперника. Вартість квитка становить 1 євро.
У соцмережах керівники клубу написали, що ці гроші принесуть користь команді під час кризи через пандемію коронавірусу. Вболівальники дружно допомагають клубу в складній ситуації.
Раніше, гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати.