Німецький клуб продав майже 90 тисяч квитків на вигаданий матч

Локомотив 8 травня зіграє проти невидимого суперника

Клуб Локомотив (Лейпциг), який виступає в 4-й за силою лізі Німеччини, продав майже 90 тисяч віртуальних квитків на вигаданий матч.

Про це повідомляє lok-leipzig.

Квитки продаються на вигаданий поєдинок, який нібито відбудеться 8 травня на стадіоні Бруно Плаш проти невидимого суперника. Вартість квитка становить 1 євро.

У соцмережах керівники клубу написали, що ці гроші принесуть користь команді під час кризи через пандемію коронавірусу. Вболівальники дружно допомагають клубу в складній ситуації.

Раніше, гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати.