Гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати

Футболісти скромного Уніона погодилися залишитися без грошей

Гравці скромної команди Бундесліги Уніон Берлін повністю відмовилися від своїх зарплат на час кризи, викликаної пандемією коронавірусу, щоб клуб міг продовжити існування.

Про це повідомляє Reuters.

"Футболісти першої команди відмовилися від своїх зарплат. Інші працівники клубу погодили часткове скорочення зарплат до відновлення матчів Бундесліги", - йдеться у заяві клубу.

Уніон добре проводить дебютний сезон в еліті чемпіонату Німеччини, займаючи зараз 11-е місце.

Раніше, Бундесліга продовжила карантин до 30 квітня.

Нагадаємо, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.