 Гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Вчора 10:41 42376 6
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 13:33 9101 2
Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер
Сьогодні 10:10 1884
Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА
Сьогодні 09:55 1072
Відомий український легкоатлет після страшної ДТП переніс три операції
Сьогодні 08:08 1199
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
Вчора 19:30 5777
Боявся, що мене вважатимуть зрадником Батьківщини. Василь Рац про діалоги з Лобановським, Прімеру та страшний параліч
Вчора 19:09 3343
Усик про коронавірус: Ми голову забиваємо зайвим
Вчора 18:59 2724 2
Маліновський отримав актуальний подарунок від Аталанти
Вчора 18:15 2047
Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук
Вчора 17:32 7836 2
Блоги
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки Андрій Твердохліб
Вчора 10:41 42365 6
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 09:40 482
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 3793 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Вчора 08:43 5253
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 765
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:57 Футбол Колишній нападник Динамо може повернутися в Англію 661
16:45 Гімнастика Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві можуть перенести 268
16:30 Футбол Лунін готовий до першої команди країни – Рева 579
16:16 Футбол Стадіон Динамо можуть переобладнати в центр порятунку людей 621 1
15:55 Футбол Мхітарян: Футбол Фонсеки краще, ніж філософія Емері 756
15:48 Олімпійські ігри-2020 У Японії попередили про величезні збитки через перенесення Олімпіади-2020 673
15:42 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Тоттенгема 646
15:34 Футбол Рафаїлов звільнився із Зорі, у клубі борги по зарплатах 1111 1
15:29 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати Грізманна 699
15:17 Хокей Російський хокеїст дискваліфікований за вживання кокаїну 1454
15:07 Теніс Легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці 1567
15:00 Баскетбол Євробаскет-2021 можуть перенести 714
14:52 Бокс Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру 2198
14:40 Футбол Гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати 1048
14:24 Футбол Вболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину 1359
14:10 Бокс Джошуа: Чісора створить Усику проблеми 1177
13:55 Футбол Російський клуб змінив логотип через коронавірус 871
13:41 Футбол Бабич назвав свій варіант формату догравання УПЛ і Кубка України 1139
13:33 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 9101 2
13:28 Інше Кабмін запропонував Верховній Раді урізати витрати на спорт у бюджеті на 2020 рік 224 1
13:17 Футбол Помер рідний брат Пеле 1556
13:10 Футбол Гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу 1056
12:55 Футбол Засідання Верховної Ради планували провести на стадіоні 898
12:40 Баскетбол У скаута клубу НБА Михайлюка виявлено коронавірус 1251
12:25 Футбол Під час реконструкції у Рівному обвалилася частина трибуни стадіону 982

Гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати

Сьогодні 14:40 1048 0
Футболісти скромного Уніона погодилися залишитися без грошей
Гравці команди Бундесліги повністю відмовилися від зарплати
#Уніон, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Гравці скромної команди Бундесліги Уніон Берлін повністю відмовилися від своїх зарплат на час кризи, викликаної пандемією коронавірусу, щоб клуб міг продовжити існування.

Про це повідомляє Reuters.

"Футболісти першої команди відмовилися від своїх зарплат. Інші працівники клубу погодили часткове скорочення зарплат до відновлення матчів Бундесліги", - йдеться у заяві клубу.

Уніон добре проводить дебютний сезон в еліті чемпіонату Німеччини, займаючи зараз 11-е місце.

Раніше, Бундесліга продовжила карантин до 30 квітня.

Нагадаємо, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.

Коментарі ()