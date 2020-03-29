Гравці клубів української Прем’єр-ліги Сергій Кравченко, Сергій Сидорчук, Андрій Пятов і Рустам Худжамов могли б стати успішними тренерами.

Про це заявив журналіст Віктор Вацко.

"Дуже важливо розвиватися і не зациклюватися на" Що ви мені розповідаєте, я грав. Якщо ти мислиш такими категоріями, то не будеш хорошим тренером в сучасному футболі.

Першим назву Сергія Кравченка з Дніпра-1. Це - гравець з колосальним інтелектом і абсолютно футбольна людина. Він дивиться дуже багато європейського футболу і аналізує для себе гру різних команд і роботу різних тренерів. Це помітно по тих акцентах, які він робить в своїх соціальних мережах.

Сергій Сидорчук. Він дуже глибокий в своєму знанні і розумінні футболу, а також бажанні розвиватися.

Тарас Степаненко. Не знаю, чи ставить він перед собою завдання на майбутнє стати тренером чи ні. У нього також є ця глибина і мізки.

Також Андрій Пятов і Рустам Худжамов, але в першу чергу - Сергій Кравченко", - розповів Вацко.