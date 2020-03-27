Вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня

Джерело - УПЛ.
Вибори президента УПЛ, які були намічені на 7-е квітня, в цей день не відбудуться.
Про це повідомляє сайт організації.
Вибори перенесені на 27-е квітня.
Ситуація пов'язана з пандемією коронавірусу і карантином, який введений в Україні. У тому числі заборонені збори понад 10 осіб, тому вибори перенесли.
Поки карантин діє до 24-го квітня, але в разі його продовження вибори, очевидно, знову перенесуть.
Нинішнім президентом УПЛ є Томас Грімм, але він брати участі у виборах не буде.
Раніше головним кандидатом називали президента Федерації футболу Львівської області та колишнього віце-президента львівського Руху Олександра Шевченка.