Вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня

Вибори мають відбутися 27 квітня

Джерело - УПЛ.

Вибори президента УПЛ, які були намічені на 7-е квітня, в цей день не відбудуться.

Про це повідомляє сайт організації.

Вибори перенесені на 27-е квітня.

Ситуація пов'язана з пандемією коронавірусу і карантином, який введений в Україні. У тому числі заборонені збори понад 10 осіб, тому вибори перенесли.

Поки карантин діє до 24-го квітня, але в разі його продовження вибори, очевидно, знову перенесуть.

Нинішнім президентом УПЛ є Томас Грімм, але він брати участі у виборах не буде.

Раніше головним кандидатом називали президента Федерації футболу Львівської області та колишнього віце-президента львівського Руху Олександра Шевченка.