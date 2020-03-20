Павлов: Перенесення Євро є єдиним правильним рішенням

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський в умовах карантину тренується зі своїм тренером з фізпідготовки.

Про це фахівець Микола Павлов заявив в інтерв'ю Footboom.

"У даній ситуації це - єдине правильне рішення, щоб не ризикувати здоров'ям футболістів, адже ніхто ж не знає, коли реально цей карантин закінчиться. Гравці національної збірної, кандидати - вони стежать за своїм фізичним станом. Зокрема, на нашому стадіоні в Осокорках бачив Буяльського разом зі своїм тренером з фізпідготовки.

Це говорить про те, що хлопець думає про майбутнє. А, значить, і напевно інші футболісти теж не лежать цілими днями на дивані, як пенсіонери. Адже ми не одні в такій ситуації - вся Європа в рівних умовах", - сказав Павлов.