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УЄФА не змінить назву Євро-2020

Сьогодні 18:25 200 0
Попри перенесення, назва залишиться колишньою
УЄФА не змінить назву Євро-2020
#Євро-2020, #УЄФА

Джерело - UA-футбол.

Чемпіонат Європи, попри перенесення на 2021 рік, збереже офіційну назву УЄФА Євро 2020.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Через епідемію коронавірусу Євро-2020 був перенесений на 2021 рік і пройде орієнтовно з 11 червня по 11 липня. Ігри турніру повинні прийняти 12 міст в 11 країнах Європи 12 футбольних асоціацій.

Через епідемію коронавірусу були перервані майже всі спортивні змагання, включаючи всі європейські футбольні турніри, крім чемпіонату Білорусі.

За даними на 20 березня за все в світі виявлено понад 234 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.

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