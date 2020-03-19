Визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів

Європейські футбольні ТОП-чемпіонати планують відновити у середині травня.

Про це розповів президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас заявив,

"Планується, що всі ліги Європи будуть відновлені в середині травня. Всі чемпіонати. Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Можливо, відновлення відбудеться раніше, але це той термін, який ми тримаємо в думці. Чи будуть проходити матчі без глядачів, залежить від органів охорони здоров'я в кожній окремій країні", - сказав Тебас.