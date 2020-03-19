 Швейцарський клуб розірвав контракти з гравцями, які не пішли на пониження зарплати | Футбол | Champion.com.ua
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Швейцарський клуб розірвав контракти з гравцями, які не пішли на пониження зарплати

Вчора 23:54 753 0
Сьйон пішов на радикальні заходи
Швейцарський клуб розірвав контракти з гравцями, які не пішли на пониження зарплати
#Сьйон, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

У зв'язку з пандемією коронавірусу і відсутністю футболу в Європі швейцарський Сьйон запропонував гравцям на час карантину піти на зниження зарплати до 11 700 євро.

Про це повідомляє Blick.

Деякі гравці відмовилися відразу, а деякі навіть не встигли повідомити клуб про своє рішення, оскільки на роздуми керівництво дало всього кілька годин.

Не дочекавшись відповіді від гравців, керівництво Сьйона прийняло рішення розірвати контракти з рядом гравців. Серед тих, хто опинився без контракту - екс-гравці Арсеналу Алекс Сонг і Йохан Джуру, колишній нападник Роми і ЦСКА Сейду Думбіа і колишній півзахисник Фулгема Пайтім Касамі і ряд інших гравців.

Швейцарська асоціація футболістів, дізнавшись про те, що трапилося, вже подала протест. 

Раніше, помер колишній футболіст збірної Англії, який впав зі сходів у пабі.

Нагадаємо, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.

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