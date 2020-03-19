Стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу

Європейські клуби втрачають кошти через пандемію коронавірусу

Збитки футбольних клубів п'яти європейських ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу можуть сягнути 4 млрд євро.

Про це повідомляє консалтингова компанія KPMG.

За підрахунками аналітиків, загальний дохід, якого позбулися чемпіонати Іспанії, Італії, Англії, Франції та Німеччини, складе від 3,45 до 4 млрд євро. Найбільших втрат зазнає англійська Прем'єр-ліга - 1,35 млрд євро. Лише 800 млн євро АПЛ недоотримала від телевізійних трансляцій.

У іспанській Ла-Лізі відсутність трансляцій спричинить збитки у 600 млн євро, в Серії А – 450 млн євро. Бундесліга втратить 400 млн євро, а французька Ліга 1 – 200 млн євро.

Підрахунки були зроблені до того, як УЄФА прийняв рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи на наступний рік. Якщо нинішній клубний сезон вдасться дограти до кінця, то втрати можуть виявитися не такими масштабними.

Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.