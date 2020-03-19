Помер колишній футболіст збірної Англії, який впав зі сходів у пабі

Віттінгем помер у віці 35 років

Джерело - Еспресо.

Колишній півзахисник Кардіффа і молодіжної збірної Англії Пітер Віттінгем помер у віці 35 років.

Про це повідомляє офіційний сайт Кардіффа.

7 березня 35-річний футболіст невдало впав зі сходів в одному з пабів, де дивився регбійний матч. Віттінгема доставили в клініку, де лікарі боролися за його життя. Однак травми виявилися несумісні з життям.

Віттінгем провів за Кардіфф більше ніж 400 матчів і вважається легендою клубу. У нього залишилася дружина і маленький син.

Загалом за кар'єру виконавець провів 564 матчів, забив 98 м'ячів і віддав 93 результативні передачі. В активі футболіста 16 матчів за збірну Англії U23.

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