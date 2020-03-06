Яценко: Ракицький і Кулаков поїхали грати у Росію, але вони ж не винні, що з цією країною війна

Футболісти, які нині виступають у чемпіонаті Росії, вони б могли допомогти збірній України.

Про це екс-гравець Олександр Яценко заявив в інтерв'ю Stargorod Sport.

"Вважаю, футболісти, які в чемпіонаті Росії, вони б могли допомогти збірній України. Але так як включилася політика. Наші багато керівників футболу кажуть, що спорт і футбол поза політикою. Але як показує ситуація - політика відіграє велику роль.

Всі пишуть, що там гроші, тут менше, там більше. Але кар'єра футболіста така, що завтра він може отримати важку травму і закінчити з футболом. Якщо не заробив собі на квартиру, машину, не відклав щось собі на майбутнє, ось закінчилася кар'єра - чим займатися?

Ясна річ, що вони поїхали в Росію. Це країна, з якою зараз ми воюємо і так далі і тому подібне, політичні моменти. Але хлопці ж українці. Наприклад, Ракицький переїхав, коли вже була ситуація на сході, Кулаков , по-моєму, ще раніше, але вони ж не винні, що так сталося. Чи не вони ж винні в тому, що відбувається.

При цьому, якщо вони якісні футболісти, а їх не викликають через політику - це однієї. А якщо вони слабкі футболісти, і їх не викликають - це вже інше", - сказав Яценко.