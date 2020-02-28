Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ

Супряга розібрався з Динамо у 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Хет-трик Владислава Супряги приніс Дніпро-1 перемогу у 20-му турі української Прем’єр ліги над київським Динамо.

Першими рахунок у матчі відкрили гості, наприкінці першого тайму кияни реалізували одинадцятиметровий удар за фол проти форварда Назарія Русина. Спочатку арбітр матчу Катерина Монзуль показала жовту картку нападнику киян. Однак, переглянувши епізод, скасувала це рішення і призначила пенальті. Беньямін Вербич точно пробив одинадцятиметровий удар.

Зрівняти рахунок у грі зміг завдяки голу Владислава Супряги на 71-й хвилині матчу, який відгукнувся на простріл Вакулко. Другий свій гол нападник забив після подачі кутового, а наприкінці матчу використав вихід сам на сам з голкіпером.

Відзначимо, що на початку гри головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль видалила півзахисника киян Віталія Буяльського, а у другому таймі поле вже залиши гравець Дніпро-1 Володимир Польовий. В обох випадках вилучення відбулося після перегляду VAR.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур

28 лютого

СК Дніпро-1 – Динамо 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+5 Вербич, 1:1 – 71 Супряга, 2:1 – 82 Супряга, 3:1 - 90 Супряга

Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Максим Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий, Сергій Кравченко, Франциско Ді Франко, Юрій Вакулко, Олександр Назаренко (Папа Гуйє, 87), Олексій Чичиков (Владислав Супряга, 63), Олексій Хобленко (Владислав Шаповал, 78)

Динамо: Георгій Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзьора, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв (Міккель Дуелунд, 84), Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Віктор Циганков, 77), Назарій Русин (Карлос де Пена, 77)

Попередження: Олександр Назаренко (34) - Володимир Шепелєв (59), Віталій Миколенко (86)

Вилучення: Віталій Буяльський (6, груба гра) - Володимир Польовий (71, груба гра)

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