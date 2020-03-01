 Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ
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Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ

Сьогодні 18:53 495 0
Перервалася безпрограшна серія гірників
Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ
#Ворскла, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла зустрічалася з донецьким Шахтарем.

У першому таймі матчу Кулач і Скляр запресингували Патріка і відібрали м’яч - Скляр відпасував передачу на Степанюка, який переправив м’яч у ворота гірників. Далі у складі Ворскли Кане міг ще двічі забити, але не реалізував свої можливості. А на 80-ій хвилині матчу Кулач міг подвоїти рахунок. А через чотири хвилини Ворскла залишився у меншості - Скляр отримав друге попередження.

Господарі втримали переможний рахунок. Для Шахтаря під керівництвом Каштру це перша поразка в УПЛ.

Сенсаційно чи не сенсаційно перемогла полтавська команда? Але підопічні Максимова створили більше можливостей для взяття воріт, ніж гірники...

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 1 березня

Ворскла - Шахтар 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Степанюк

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Луїс Густаво Пальярес (Баєнко 90+2), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Наджиб Якубу 63), Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Пап-Альюне Ндіайе

Шахтар: Олексій Шевченко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Дентіньо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Алан Патрік (Артем Бондаренко 46), Майкон де Андраде, Маркіньос Сіпріано (Фернандо дос Сантос Педро 82), Сергій Болбат (Додо 60)

Попередження: Олександр Скляр 55, Руслан Степанюк 58, Ігор Пердута 62, Давид Пуцлін 73, Наджиб Якубу 77, Олександр Скляр 84 - Тете 36, Сергій Кривцов 50, Маркіньос Сіпріано 50

Вилучення: Олександр Скляр 84

Раніше, Зоря переграла Олімпік.

Нагадаємо, Шахтар дозаявив Нема на сезон УПЛ.

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