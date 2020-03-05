Коноплянка: Не думали, що з Дніпром-1 буде настільки легко

Шахтар продемонстрував свій футбол у матчі з Дніпро-1.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Євген Коноплянка.

"Чи очікували, що вдасться так легко впоратись із Дніпром-1, який до цього обіграв Динамо? Ні, не думали, що буде настільки легко і що вийде забити такі швидкі голи. Напевно, нас зачепив останній матч, в якому ми погано відіграли. А сьогодні просто збадьорились і вирішили демонструвати свій футбол, аби не було соромно, як після попереднього поєдинку. Згуртувалися й від перших хвилин грали так, як ми вміємо.

Можливо, на початку хлопці з Дніпра-1 перегоріли або ми були міцними протягом перших хвилин… Не знаю. Однак ми розуміли, що не треба зупинятись, атакували далі й могли забивати значно більше. Добре команда виглядала, тому, вважаю, заслужено виграли", - розповів Коноплянка.