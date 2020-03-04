Зоря - Львів: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Зоря у 21 турі української Прем'єр-ліги приймає ФК Львів.

Матч відбудеться у середу, 4 березня, на Славутич-Арені.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч чемпіонату України Зоря - Львів наживо дивіться на нашому сайті.

Зоря наразі посідає 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 40 очок, що на 2 очки менше ніж у Динамо. Зазначимо, Зоря має гру в запасі. У Львова - 19 очок і 9 місце. У першому колі команди не виявили переможця - 0:0.

У 20 турі луганці вимучили перемогу в Олімпіка (1:0), а Львів у меншості врятувався в матчі з Олександрією (1:1).