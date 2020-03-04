Шахтар - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 21 турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі пприйматиме Дніпро-1.

Матч відбудеться у середу, 4 березня, на стадіоні Металіст у Харкові.

Початок о 19:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч чемпіонату України Шахтар - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, ус 20 турі Шахтар несподівано програв у Полтаві Ворсклі (1:0), а Дніпро-1, завдяки хет-трику Супряги, вдома завдав ганебною поразки Динамо (3:1). У першому колі гірники впевнено перемогли дніпрян (0:2).

Після 20 турів Шахтар впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 53 очки. У Дніпро-1 - 22 очки та 8 місце.