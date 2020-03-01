Зоря дотисла Олімпік в 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря здобула важку перемогу над донецьким Олімпіком у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.
Єдиний гол у матчі забив Кабаєв.
Єдиний гол у матчі забив Кабаєв напркінці поєдинку.
Зоря - Олімпік 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 77 Кабаєв
Стартові склади команд:
Зоря: Махарадзе, Іванісеня, Вернидуб, Тимчик, Чеберко, Юрченко, Леднєв, Кочергін, Кабаєв, Михайличенко, Перович
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Олімпік: Кринський, Зотько, Гришко, Лебеденко, Політило, Вербний, Кравчук, Ксьонз, Кравченко, Дегтярьов, Захеді
Жовті картки: Кочергін(19), Юрченко(35), Лебеденко(67), Хомченовський(87), Михайличенко(89)
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