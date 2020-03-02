Прогнозований результат конфлікту Звоніміра і Газідіса

Джерело - Чемпіон.

Звонімір Бобан звільнений з посади керівника футбольного відділу Мілана.

Про це повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у Twitter.

Таке рішення прийняло керівництво клубу в особі фонду Elliott Management Corporation після зустрічі з Бобаном і виконавчим директором Мілана Іваном Газідісом.

Найближчим часом Мілан офіційно оголосить про відхід Бобана. У той же час, доля технічного директора Паоло Мальдіні залишається невідомою.

#Elliott ha silurato Zvonimir #Boban. L'intervista non autorizzata alla Gazzetta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma i contrasti interni al #Milan duravano da tempo. Si attende solo il comunicato ufficiale. L'ennesima rivoluzione rossonera è appena iniziata... — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2020

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.

Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.