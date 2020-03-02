Джерело - Чемпіон.
Звонімір Бобан звільнений з посади керівника футбольного відділу Мілана.
Про це повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у Twitter.
Таке рішення прийняло керівництво клубу в особі фонду Elliott Management Corporation після зустрічі з Бобаном і виконавчим директором Мілана Іваном Газідісом.
Найближчим часом Мілан офіційно оголосить про відхід Бобана. У той же час, доля технічного директора Паоло Мальдіні залишається невідомою.
#Elliott ha silurato Zvonimir #Boban. L'intervista non autorizzata alla Gazzetta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma i contrasti interni al #Milan duravano da tempo. Si attende solo il comunicato ufficiale. L'ennesima rivoluzione rossonera è appena iniziata...— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2020
Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.
Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.