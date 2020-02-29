Де Пауль виступає за Удінезе з 2016 року

Джерело - Чемпіон.

Мілан цікавиться півзахисником збірної Аргентини та Удінезе Родріго де Паулем.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Керівництво "россонері" планує придбати 25-річного хавбека влітку і вже почало переговори з його оточенням.

Il #Milan resta vigile su Rodrigo #DePaul per l'estate. L'argentino piace molto e verrà visionato nuovamente sabato in Udinese-Fiorentina. Dialoghi già avviati con l'entourage del centrocampista. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 27, 2020

Де Пауль виступає за Удінезе з 2016 року, перебравшись з Валенсії. За збірну Аргентини він провів 17 матчів.

Нагадаємо, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.