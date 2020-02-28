Скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря

Відразу кілька гравців гірників на олівці селекціонерів

На матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Бенфіка - Шахтар (3:3) були присутні скаути Мілана.

Про це повідомляє Calciomercato.

У сфері інтересів італійського клубу знаходиться Тайсон, якого Мілан хотів підписати ще минулого літа, а також ще два гравці - Додо і Алан Патрік.

Відзначимо, що Алан Патрік забив третій м'яч у ворота орлів, а Тайсон відзначився гольовим пасом.

Також селекціонери Мілана переглядали і гравців господарів - Шикінью і Рафу Сілву.

Нагадаємо, Безус віддав результативну передачу у грі з Ромою.