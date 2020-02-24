Система відеодопомоги арбітрам має працювати для всіх клубів однаково.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Я за VAR, але я як тренер команди не розумію один момент. Вважаю, що в змаганнях все повинні брати участь на рівних умовах.

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Якщо ви не можете зробити VAR для всіх, то краще взагалі не робити. Щоб все обов'язково були в рівних умовах. Обов'язково", - відзначив Михайличенко.