УАФ заплатила мільйон євро за навчання 8 осіб роботі з системою VAR

Навчання арбітрів, які працюватимуть із відеокартинкою, обійшлося Українській асоціації футболу (УАФ) в мільйон євро.

Про це куратор арбітрів Лучано Луччі заявив в ефірі програми Великий футбол.

Актуально: Прес-аташе Десни: Явна червона картка Тайсону, але, виявляється, VAR не завжди треба дивитися

"З фінансової точки зору УАФ зробила суттєві фінансові зусилля задля виконання програми, яка дозволила кваліфікувати 4 арбітрів і 4 асистентів.

Ми готові розширити кількість арбітрів, але на це потрібні гроші", - Луччі.