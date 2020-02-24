Суркіс: VAR – хороша система

Впровадження системи відеодопомоги арбітрам є позитивним кроком для УПЛ.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Це хороша система. Якщо люди, які на ній працюють, будуть працювати так само як в Європі, професійно підходити до цього, правильно розуміти і трактувати спірні моменти, то я тільки за, щоб футбол був чесний.

Я за те, щоб м'ячі, які забивають чесно, зараховували, а ті, які забиті з положення поза грою чи з якимись іншими порушеннями - скасовували", - розповів Суркіс.