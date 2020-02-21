Шахтар готовий відправити клубний літак до Китаю за українцями

Донецький Шахтар готовий допомогти українцям, які залишилися у Китаї під час епідемії коронавіруса.

Про це голкіпер команди Андрій Пятов заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Чи чули про історію українки, що залишилася в Ухані через собаку? Так, після матчу дізналися. Бенфіці вирішальний гол забив Вітя Коваленко - він же з Херсона, як і ця дівчина - Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим.

Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю і інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою в Ухані українцями", - сказав П'ятов.