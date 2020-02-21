Шахтар готовий відправити клубний літак до Китаю за українцями

Джерело - Tribuna.com.
Донецький Шахтар готовий допомогти українцям, які залишилися у Китаї під час епідемії коронавіруса.
Про це голкіпер команди Андрій Пятов заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.
"Чи чули про історію українки, що залишилася в Ухані через собаку? Так, після матчу дізналися. Бенфіці вирішальний гол забив Вітя Коваленко - він же з Херсона, як і ця дівчина - Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим.
Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю і інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою в Ухані українцями", - сказав П'ятов.
Українці Анастасії Зінченко відмовили в можливості покинути Китай разом з собакою через відсутність повного пакета документів для вивозу вихованця за кордон.
20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денний обсервації в медцентрі Нові Санжари на Полтавщині.
Раніше, Шевченко виділив гру Коваленка у матчі із Бенфікою.
Нагадаємо, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.