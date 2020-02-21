Шевченко виділив гру Коваленка у матчі із Бенфікою

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко показав впевнену гру проти Бенфіки.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Коваленко провів чудовий матч. Видно, що він знайшов упевненість, яку всі чекали від нього, забив хороший м'яч. Поки все нормально, ми всім задоволені.

Два центральні захисники зіграли дуже вдало. Так, допустили якусь помилку в пропущеному м'ячі, але команда провела хороший матч. Не забувайте, що Шахтар кілька місяців не грав офіційні матчі. Наскільки це важко.

У Бенфіки є хороші футболісти, талановиті. Команда на ходу, грає в чемпіонаті кожних три дні. Шахтарю дуже важливо було вдало зіграти вдома. Так, пропустили, це трохи ускладнює ситуацію, але матч виграний, це головне", - розповів Шевченко.