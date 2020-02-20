Шахтар переміг Бенфіку у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Португальці забили важливий виїзний гол

Джерело - Чемпіон.

У Харкові відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.

На двадцятій хвилині матчу Марлос переправив м’яч у сітку воріт суперника, але взяття воріт було скасовано після застосування VAR.

У другому таймі Патрік відкрив рахунок. А через шість хвилин Серві зрівняв рахунок, але після кількахвилинного перегляду відеоповтору епізоду було скасовано взяття воріт і призначено пенальті у ворота Пятова - Піцці переграв голкіпера гірників. А на 72-ій хвилині гірники завдяки голу Коваленка знову вийшли вперед.

Ліга Європи

1/16 фіналу

Перший матч, 20 лютого

Шахтар – Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Патрік, 1:1 - 66 Піцці (пен), 2:1 - 72 Коваленко

Раніше, Каштру назвав головне завдання Шахтаря.