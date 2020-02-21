Скандальний українець, який прийняв російське громадянство, перейшов до Уралу

Калінін став гравцем російського клубу

Джерело - Динамоманія.

Ігор Калінін, який в 2014-му році прийняв російське громадянство, а до цього підозрювався в організації договірних матчів, коли виступав за Зорю, продовжить кар'єру в російському Уралі.

Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Клуб з Єкатеринбурга орендував 24-річного гравця до кінця сезону з правом викупу. Калінін буде виступати за Урал під 95-м номером.

Захисник перейшов у московське Динамо влітку з Рубіна, але не провів жодного матчу в РПЛ за московський клуб.

Раніше повідомлялося, що скандальний футбольний арбітр працевлаштувався у Росії.