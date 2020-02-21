 Скандальний українець, який прийняв російське громадянство, перейшов до Уралу | Футбол | Champion.com.ua
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Скандальний українець, який прийняв російське громадянство, перейшов до Уралу

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Калінін став гравцем російського клубу
Скандальний українець, який прийняв російське громадянство, перейшов до Уралу
#Урал, #Калінін

Джерело - Динамоманія.

Ігор Калінін, який в 2014-му році прийняв російське громадянство, а до цього підозрювався в організації договірних матчів, коли виступав за Зорю, продовжить кар'єру в російському Уралі.

Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Клуб з Єкатеринбурга орендував 24-річного гравця до кінця сезону з правом викупу. Калінін буде виступати за Урал під 95-м номером.

Захисник перейшов у московське Динамо влітку з Рубіна, але не провів жодного матчу в РПЛ за московський клуб.

Раніше повідомлялося, що скандальний футбольний арбітр працевлаштувався у Росії.

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