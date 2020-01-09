Скандальний футбольний арбітр працевлаштувався у Росії

Віктор Кашшаї працюватиме із російськими суддями

Угорський арбітр Віктор Кашшаї, який не зарахував гол нападника збірної України Марко Девіча у ворота збірної Англії на Євро 2012, очолив департамент суддівства Російського футбольного союзу

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Я недавно завершив кар'єру арбітра, і можливість створення нової суддівської системи - дуже цікава для мене завдання. Упевнений, що завдяки спільній роботі ми зможемо вивести суддівство в Росії на принципово новий рівень", - розповів Кашшаї

Кашшаї працював арбітром ФІФА з 2003 року. Він обслуговував Ліги чемпіонів сезону-2010/11 Барселона - Манчестер Юнайтед, фінал Олімпіади-2008 в Пекіні, матчі ЧС-2010 і Євро-2012 і 2016.

Українським уболівальникам він відомий за матчем України і Англії на Євро-2012, коли він не зарахував чистий гол Марко Девича. А 2018-го він поставив спірний пенальті в ворота Шахтаря в матчі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Раніше повідомлялося, що Кашшаї завершив кар'єру.