Матвієнко: Матч з Бенфікою покаже, наскільки ми готові

Донецький Шахтар проводив спаринги з командами, які були значно слабкішими за Бенфіку.

Про це захисник гірників Микола Матвієнко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Складно говорити, завтрашній матч з Бенфікою покаже, наскільки ми готові. У матчах, які ми проводили на зборах, при всій повазі, суперники були не такої якості.

Кожен матч важливий, ми добре підготуємося. Потім буде відповідна зустріч, перед нею потрібно зробити заділ", - зазначив Матвієнко.