Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем

Матч відбудеться 20 лютого

Наставник Бенфіки Бруно Лаге обрав список із 20 гравців, які зможуть зіграти проти Шахтаря у Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Заявка команди:

воротарі: Влаходімос, Свілар, Злобін.

захисники: Грімальдо, Рубен Діаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш.

півзахисники: Рафа Сілва, Піцці, Самаріс, Черві, Чікіньйо, Таарабт, Давід Тавареш.

нападники: Сеферовіч, Вінісіус, Жоау Хота, Дієго Соуза.

Нагадаємо, матч Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого, початок гри о 19:55.

Нагадаємо, захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь.

Раніше, Шахтар відправив Бутка у польський клуб.