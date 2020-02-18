Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем

Джерело - football24.ua.
Наставник Бенфіки Бруно Лаге обрав список із 20 гравців, які зможуть зіграти проти Шахтаря у Лізі Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Заявка команди:
воротарі: Влаходімос, Свілар, Злобін.
захисники: Грімальдо, Рубен Діаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш.
півзахисники: Рафа Сілва, Піцці, Самаріс, Черві, Чікіньйо, Таарабт, Давід Тавареш.
нападники: Сеферовіч, Вінісіус, Жоау Хота, Дієго Соуза.
Нагадаємо, матч Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого, початок гри о 19:55.
Нагадаємо, захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь.
Раніше, Шахтар відправив Бутка у польський клуб.