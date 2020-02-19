Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою

Троє гравців Шахтаря не зіграють у першому матчі 1/16 фіналу Лігу Європи проти Бенфіки.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

"Перший матч із Бенфікою пропускає Додо (грудневе вилучення в грі з Аталантою й дискваліфікація). До речі, правий захисник, як і Майкон, не брав участі в зборах "гірників", адже перебував у розташуванні олімпійської збірної Бразилії. Далі відновлюється після травми Манор Соломон", - йдеться в повідомленні.