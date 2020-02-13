 Колос зіграв внічию з Навбахором у контрольному матчі. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Колос зіграв внічию з Навбахором у контрольному матчі

Сьогодні 09:25 127 0
Команди не порадували забитими голами
Колос зіграв внічию з Навбахором у контрольному матчі
#Навбахор, #Колос

Джерело - Чемпіон.

На турецькому зборі Колос у черговому контрольному матчі зіграв внічию з Навбахором - 0:0.

Заключні спаринги у рамках турецького збору Колос проведе 15 лютого - проти польського ФК Подбескідзе та солігорського Шахтаря.

Контрольний матч
12 лютого

Колос (Україна) - Навбахор (Узбекистан) 0:0

Колос: Кучеренко (Сітало, 46), Морозко (65), Максименко, Парамонов, Чорноморець (Ємець, 65), Задоя (Мораренко, 46), Богданов (Сенько, 46), Оріховський (Сорокін, 46), Ільїн (Кожушко, 65), Волков (Вільхамссон, 46), Бондаренко (Антюх, 65).

Раніше, Колос зіграв внічию з Насафом у контрольному матчі.

Нагадаємо, капітан Колоса завершив кар’єру через травму.

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