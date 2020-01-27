Джерело - koloskovalivka.com.
Капітан Колоса Олександр Поздєєв через травму вирішив завершити свою професійну кар’єру.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Поздєєв був капітаном Колоса, і наразі є одним з трьох гравців, які пройшли тернистий шлях від аматорської команди з Ковалівки до клубу Прем’єр ліги.
Футболіст провів у Колосі вісім років, він зіграв майже 160 матчів, і відзначився 37 голами.
"У його доробку — три титули чемпіона області, переможця суперкубкового матчу Київщини та тріумфатора Меморіалу Олега Макарова. Окрім того, в його активі виграш обласного кубкового турніру та перемога у Другій лізі та срібло Першої ліги", - йдеться в повідомленні.
Олександр Поздєєв працюватиме тренером Колос U-19.
Нагадаємо, УАФ проінспектувала новий стадіон Колоса.