Олександр Поздєєв залишиться у структурі клуба

Капітан Колоса Олександр Поздєєв через травму вирішив завершити свою професійну кар’єру.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Поздєєв був капітаном Колоса, і наразі є одним з трьох гравців, які пройшли тернистий шлях від аматорської команди з Ковалівки до клубу Прем’єр ліги.

Футболіст провів у Колосі вісім років, він зіграв майже 160 матчів, і відзначився 37 голами.

"У його доробку — три титули чемпіона області, переможця суперкубкового матчу Київщини та тріумфатора Меморіалу Олега Макарова. Окрім того, в його активі виграш обласного кубкового турніру та перемога у Другій лізі та срібло Першої ліги", - йдеться в повідомленні.

Олександр Поздєєв працюватиме тренером Колос U-19.

Нагадаємо, УАФ проінспектувала новий стадіон Колоса.