Колос зіграв внічию з Насафом у контрольному матчі

Команди не визначили переможця

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі ковалівський Колос зустрічався з узбецьким Насафом.

Команди не визначили переможця у матчі. Рахунок зустрічі 2:2. У складі Колоса голами відзначилися Гавриш та Волков.

Наступний спаринг ковалівці проведуть завтра, 7 лютого, проти словацького ФК Спартак з міста Трнава. Початок матчу о 14:00.

Контрольний матч

7 лютого

Колос - Насаф 2:2 (1:1)

Раніше, капітан Колоса завершив кар’єру через травму.

Нагадаємо, УАФ проінспектувала новий стадіон Колоса.