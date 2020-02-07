Колос зіграв внічию з Насафом у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі ковалівський Колос зустрічався з узбецьким Насафом.
Команди не визначили переможця у матчі. Рахунок зустрічі 2:2. У складі Колоса голами відзначилися Гавриш та Волков.
Наступний спаринг ковалівці проведуть завтра, 7 лютого, проти словацького ФК Спартак з міста Трнава. Початок матчу о 14:00.
Контрольний матч
7 лютого
Колос - Насаф 2:2 (1:1)
Раніше, капітан Колоса завершив кар’єру через травму.
Нагадаємо, УАФ проінспектувала новий стадіон Колоса.