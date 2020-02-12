Левські хоче продати свого лідера у Динамо через фінансові труднощі

Джерело - iSport.ua.
Вінгер софійського Левські Пауліньо може перебратися у київське Динамо.
Про цеповідомляє fakti.bg.
Зараз клуб переживає не найкращі часи і фінансування команди суттєво зменшилася.
Таким чином Левські хоче продати своїх лідерів, в число яких входить і бразилець Пауліньо, яким активно цікавиться Динамо.
Варто відзначити, що Пауліньо має досвід виступів в Україні. У сезоні 2016/17 Пауліньо грав в луганській Зорі, за яку провів 40 матчів.
У минулому сезоні бразилець зіграв за Левські 24 матчі, в яких забив чотири голи і віддав чотири гольові передачі.
Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.