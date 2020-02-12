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Левські хоче продати свого лідера у Динамо через фінансові труднощі

Сьогодні 10:41 662 0
Пауліньо ще може повернутися в Україну
Левські хоче продати свого лідера у Динамо через фінансові труднощі
#Левські, #Динамо

Джерело - iSport.ua.

Вінгер софійського Левські Пауліньо може перебратися у київське Динамо.

Про цеповідомляє fakti.bg.

Зараз клуб переживає не найкращі часи і фінансування команди суттєво зменшилася.

Таким чином Левські хоче продати своїх лідерів, в число яких входить і бразилець Пауліньо, яким активно цікавиться Динамо.

Варто відзначити, що Пауліньо має досвід виступів в Україні. У сезоні 2016/17 Пауліньо грав в луганській Зорі, за яку провів 40 матчів.

У минулому сезоні бразилець зіграв за Левські 24 матчі, в яких забив чотири голи і віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.

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