Левські хоче продати свого лідера у Динамо через фінансові труднощі

Пауліньо ще може повернутися в Україну

Вінгер софійського Левські Пауліньо може перебратися у київське Динамо.

Про цеповідомляє fakti.bg.

Зараз клуб переживає не найкращі часи і фінансування команди суттєво зменшилася.

Таким чином Левські хоче продати своїх лідерів, в число яких входить і бразилець Пауліньо, яким активно цікавиться Динамо.

Варто відзначити, що Пауліньо має досвід виступів в Україні. У сезоні 2016/17 Пауліньо грав в луганській Зорі, за яку провів 40 матчів.

У минулому сезоні бразилець зіграв за Левські 24 матчі, в яких забив чотири голи і віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.