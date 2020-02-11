Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі київське Динамо зустрічалося із білоруським клубом БАТЕ.
Спаринг завершився внічию – 1:1.
Кияни відкрили рахунок у першому таймі, забитим голом відзначився Беньямін Вербич. Суперники змогли зрівняти рахунок у другій половині гри, коли реалізували одинадцятиметровий.
Контрольний матч
11 лютого
Динамо – БАТЕ 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Вербич, 1:1 – 69 Драгун (пен)
Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 30. Шабанов, 4. Попов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (18. Андрієвський, 71), 8. Шепелєв, 10. Шапаренко (99. Дуелунд, 46), 7. Вербич, 20. Караваєв, 43. Русин.
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.