Динамо підписало екс-нападника російського клубу

Беніто став гравцем київського клубу

Джерело - ФК Динамо.

21-річний нігерійський футболіст Олабіран Блессінг Муїва (Беніто) прибув до Києва та підписав контракт із київським Динамо терміном дії до червня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст пройшов медичне обстеження та найближчим часом приєднається до Динамо на зборах у Туреччині. У клубі нападник виступатиме під 77-м номером.

Беніто має досвід гри за збірну Нігерії U23. Раніше він виступав за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Мінськ (Білорусь) і Тамбов (Росія).

Новачок Динамо може зіграти на обох флангах, а також на позиції центрального форварда, але звичною позицією Беніто є правий фланг атаки.

Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.