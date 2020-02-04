Шапаренко: З Хацкевичем у мене були хороші відносини

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко мав проблеми у спілкуванні з помічниками Хацкевича.

Про це він заявив в інтерв'ю Youtube шоу ОТДУШИВДУШУ.

"Особисто з ним [Хацкевич] було все нормально. А ось з помічниками його - не дуже. З Хацкевичем у мене були хороші відносини. Він чесна і відкрита людина. Не було ніяких питань. Якщо були проблеми, він викликав мене і ми говорили про це. З його помічниками я не контактував, з ними були розбіжності.

Мене ніхто не переводив у дубль. Це вигадали. Просто мене не ставили до складу і я не грав. Не було приводів для перекладу в дубль. Таке тренерське рішення було. Тільки восени почав грати", - зазначив Шапаренко.