Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка – ЗМІ

Стала відома причина переведення Кадара у дубль Динамо

Захисник київського Динамо Тамаш Кадар був відправлений у дубль через свою поведінку.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Під час тренування Кадар буквально вибухнув емоціями й при всій команді нагрубив головному тренеру Динамо команди Олексію Михайличенку. Після цього тренування захисник і був переведений у дубль.

Можливо, цей захід буде мати тимчасовий характер — у випадку, якщо Кадар візьме контроль над своїми емоціями.

Замість Кадара в першу команду був викликаний захисник Олександр Романчук.

Раніше, Кадар переведений у дубль Динамо.

Також, Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі.