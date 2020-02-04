Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка – ЗМІ

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Захисник київського Динамо Тамаш Кадар був відправлений у дубль через свою поведінку.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Під час тренування Кадар буквально вибухнув емоціями й при всій команді нагрубив головному тренеру Динамо команди Олексію Михайличенку. Після цього тренування захисник і був переведений у дубль.
Можливо, цей захід буде мати тимчасовий характер — у випадку, якщо Кадар візьме контроль над своїми емоціями.
Замість Кадара в першу команду був викликаний захисник Олександр Романчук.
Раніше, Кадар переведений у дубль Динамо.
Також, Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі.