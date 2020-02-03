Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі

До основного складу київського Динамо входить мінімум 16-18 гравців.

Про це наставник команди Олексій Михайличенко заявив у програмі Футбольний формат.

"Другий збір, звичайно, буде відрізнятися від першого. На попередньому зборі і в Києві ми більше закладали функціональну готовність, а на другому вже будемо награвати якісь тактичні схеми і розширений основний склад.

Я не вважаю, що основний склад - це 11 осіб. Це мінімум 16-18 гравців, за допомогою яких можна варіювати різні тактичні побудови і схеми гри", - зазначив Михайличенко.