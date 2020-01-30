Шаран: Десна в останній момент перехопила Гуцуляка

Олександрія попередньо домовилася про перехід з Олексієм Гуцуляком, але його перехопила Десна.

Про це наставник Олександрії Володимир Шаран заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Пошук нападника не припиняється? Так. Хоча в успіх цієї справи мені вже не віриться. Ми, до речі, попереду хотіли спробувати Гуцуляка, з яким вже домовилися, але його в останній момент перехопила Десна.

Ми вже побачили безліч легіонерів, але всі вони не кращі за наших хлопців. Тим більше що іноземці хочуть підписувати контракт відразу, без перегляду. А нашій команді в першу чергу потрібно знати людські якості новачка. Ще є трохи часу, подивимося, як все складеться. Принаймні, наш президент готовий запропонувати сильному нападнику належні умови для плідної роботи", - зазначив Шаран.