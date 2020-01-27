Динамо є найгіршим клубом в УПЛ по відношенню набраних очок до очікуваних

Джерело - Tribuna.com.
У рейтингу найефективніших клубів Європи за показником xPoints серед клубів УПЛ київське Динамо посідає останнє місце.
Про це повідомляє сайт CIES.
Цей показник розрахований співвідношенням xG (очікувані голи) і володіння м'ячем і обчислює очікувані набрані очки в матчах національних чемпіонатів.
Найефективніший клуб УПЛ - Олександрія. Вона потрапила і в топ-25 кращих клубів Європи, ділячи 21-е місце з Брістоль Сіті.
Олександрійці за показником очікуваних набраних очок мають 1,3, але набирають в середньому 1,83 очка за матч УПЛ. Показник ефективності - +0,53.
У ТОП-3 найбільш ефективних в УПЛ входять Маріуполь з +0,33 і Шахтар з +0,29.
Найменш ефективний клуб вищої ліги України - Динамо. У киян -0,43. Замість очікуваних 2,43, вони отримують в середньому 2,0 очка за матч.
Динамо входить в ТОП-25 найбільш неефективних клубів Європи, займаючи 23-е місце знизу разом з Еспаньйолом і Спартаком з Трнави.
Найефективніші команди УПЛ за показником xPoints:
1. Олександрія +0,53
2. Маріуполь +0,33
3. Шахтар +0,29
4. Десна +0,26
5. Колос +0,14
6. Дніпро-1 +0,05
7. Львів -0,02
8. Зоря -0,14
9. Олімпік -0,18
10. Ворскла -0,21
11. Карпати -0,22
12. Динамо -0,43
Раніше, Динамо програло Хайдуку.
Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.