Динамо є найгіршим клубом в УПЛ по відношенню набраних очок до очікуваних

Олександрія - в ТОП-25 найефективніших клубів Європи

У рейтингу найефективніших клубів Європи за показником xPoints серед клубів УПЛ київське Динамо посідає останнє місце.

Про це повідомляє сайт CIES.

Цей показник розрахований співвідношенням xG (очікувані голи) і володіння м'ячем і обчислює очікувані набрані очки в матчах національних чемпіонатів.

Найефективніший клуб УПЛ - Олександрія. Вона потрапила і в топ-25 кращих клубів Європи, ділячи 21-е місце з Брістоль Сіті.

Олександрійці за показником очікуваних набраних очок мають 1,3, але набирають в середньому 1,83 очка за матч УПЛ. Показник ефективності - +0,53.

У ТОП-3 найбільш ефективних в УПЛ входять Маріуполь з +0,33 і Шахтар з +0,29.

Найменш ефективний клуб вищої ліги України - Динамо. У киян -0,43. Замість очікуваних 2,43, вони отримують в середньому 2,0 очка за матч.

Динамо входить в ТОП-25 найбільш неефективних клубів Європи, займаючи 23-е місце знизу разом з Еспаньйолом і Спартаком з Трнави.

Найефективніші команди УПЛ за показником xPoints:

1. Олександрія +0,53

2. Маріуполь +0,33

3. Шахтар +0,29

4. Десна +0,26

5. Колос +0,14

6. Дніпро-1 +0,05

7. Львів -0,02

8. Зоря -0,14

9. Олімпік -0,18

10. Ворскла -0,21

11. Карпати -0,22

12. Динамо -0,43

Раніше, Динамо програло Хайдуку.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.