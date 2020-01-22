Футбол | Champion.com.ua

У першому таймі підопічні Фонсеки пропустили тричі

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубка Італії Ювентус святкував домашню перемогу над Ромою.

У першому таймі туринці тричі вразили ворота римлян. Після перерви після влучання у перекладину воріт м’яч рикошетом від Буффона влетів у ворота Ювентуса.

Ювентус став другим півфіналістом турніру. Раніше до півфіналу вийшов Наполі, який переміг Лаціо.

Кубок Італії

1/4 фіналу, 22 січня

Ювентус - Рома 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 26 Роналду, 2:0 - 38 Бентанкур, 3:0 - 45+2 Бонуччі, 3:1 - 50 Буффон (авт)

Нагадаємо, Лаціо знищив Сампдорію у 20 турі Серії А.